Carabiniere ucciso centinaia al funerale | è arrivato Mattarella per l’addio a Carlo Legrottaglie

Un evento di straordinaria intensità ha segnato le strade di Ostuni: il funerale di Stato per il carabiniere ucciso, a cui il presidente Mattarella ha partecipato personalmente. Con emozione e rispetto, il capo dello Stato ha abbracciato i familiari del brigadiere, simbolo di dedizione e sacrificio. Un momento che resterà scolpito nella memoria collettiva, ricordando l’importanza del servizio e il costo della sicurezza.

A Ostuni i funerali di Stato con il presidente della Repubblica: appena arrivato ha abbracciato i familiari del brigadiere ucciso in servizio a pochi giorni dalla pensione.

Le esequie nella parrocchia di Santa Maria madre della Chiesa, a Ostuni, la città in cui risiedeva il carabiniere ucciso durante l'inseguimento di due criminali

