Carabiniere ucciso a Ostuni l’addio a Carlo Legrottaglie | Ha dato la vita per il bene Presenti Mattarella e i ministri Crosetto e Piantedosi

Un tragico episodio scuote Ostuni: il sacrificio di Carlo Legrottaglie, carabiniere coraggioso, ha commosso una nazione intera. Presenti a rendere omaggio al valoroso brigadiere capo, tra cui Mattarella e i ministri Crosetto e Piantedosi, le autorità si stringono alla famiglia in un commovente addio. La sua dedizione e il suo coraggio resteranno per sempre un esempio di altruismo e dedizione al bene comune.

Numerose le autorità presenti che stanno salutando la moglie e le due figlie di Legrottaglie, il brigadiere capo dei carabinieri ucciso durante una sparatoria da alcuni malviventi della città degli imperiali. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Carabiniere ucciso, a Ostuni l’addio a Carlo Legrottaglie: “Ha dato la vita per il bene”. Presenti Mattarella e i ministri Crosetto e Piantedosi

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

Oggi ai funerali del carabiniere #Legrottaglie presente il Presidente Mattarella. Se fosse stato ucciso da migranti Salvini e Meloni non avrebbero perso l'occasione di essere in prima fila. Un servitore dello Stato meritava ben altro!! Vai su X

Carlo Legrottaglie, carabiniere ucciso a poche settimane dalla pensione dopo 40 anni di servizio, ha sacrificato la vita per lo Stato. Alla sua famiglia e all’Arma dei Carabinieri va la mia piu sentita vicinanza. Onore a questo servitore della Patria. #Brindisi #Fran Vai su Facebook

