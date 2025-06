Carabiniere ucciso a Ostuni i funerali di Carlo Legrottaglie C’è anche Mattarella

Centinaia di cittadini e autorità si sono riuniti a Ostuni per rendere omaggio a Carlo Legrottaglie, il coraggioso brigadiere ucciso durante un inseguimento. La sua dedizione e il sacrificio sono stati ricordati anche dal presidente Mattarella, testimoniando l’importanza del rispetto e della tutela della sicurezza. Un momento di grande commozione che ha coinvolto tutta la comunità, unita nel lutto e nella riconoscenza. Ostuni piange un eroe che resterà sempre nel cuore...

Centinaia di persone si sono raccolte a Ostuni per i funerali di Carlo Legrottaglie, il 59enne brigadiere capo dei carabinieri ucciso giovedì, a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco mentre inseguiva a piedi due uomini che avevano abbandonato un'auto rubata. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ostuni è la città in cui l'uomo viveva con la moglie e le due figlie gemelle di 15 anni.

