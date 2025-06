Carabiniere libero dal servizio blocca sul nascere una rissa insegue e arresta l' esagitato

Un carabiniere libero dal servizio dimostra ogni giorno che il senso del dovere e il coraggio non si fermano mai, nemmeno quando si è fuori dall’uniforme. Con prontezza e determinazione, ha intercettato e bloccato una rissa, inseguendo e arrestando l’esagitato, proteggendo la comunità con altruismo. Perché, in fondo, il nostro impegno è per voi: “possiamo aiutarvi” non è soltanto un motto, ma una promessa concreta di sicurezza e vicinanza.

Con l'occhio puntato sulla città e sui suoi abitanti sempre. Anche quando si è liberi dal servizio. Quando, forse neanche ricordandosi di non essere in turno, si è pronti ad intervenire, anche a rischio della propria incolumità, per evitare tragedie. Perché "possiamo aiutarvi" non è soltanto uno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Carabiniere libero dal servizio blocca sul nascere una rissa, insegue e arresta l'esagitato

