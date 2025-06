Capri vietato disturbare i turisti | c’è l’ordinanza anti petulanza

A Capri, l’equilibrio tra accoglienza e rispetto è fondamentale. Per tutelare l’esperienza dei visitatori, il sindaco Paolo Falco ha firmato un’ordinanza anti petulanza, limitando promozioni insistenti e approcci invadenti da parte di negozi, bar e ristoranti. Un provvedimento deciso per preservare la magia dell’isola e garantire ai turisti un soggiorno piacevole. La regola è chiara: il rispetto reciproco è la chiave per un’estate senza stress.

I turisti, a Capri, non vanno disturbati. E per farlo capire a tutti il sindaco dell'isola, Paolo Falco, ha emesso un' ordinanza anti petulanza. Vale a dire: niente promozioni insistenti. E vale un po' per tutti, per negozi, bar, ristoranti; vietato avvicinarsi a turisti per mostrare menù, dépliant, mappe, volantini che pubblicizzano i servizi. Si rischia parecchio: sanzioni ma anche la sospensione dell'attività per tre giorni. L'Unione nazionale consumatori approva. "Basta con intermediazione selvaggia, pressioni sui consumatori e occupazioni irregolari del suolo pubblico.

