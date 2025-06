Caporale si scusa con Siena | Non volevo offendere

Walter Caporale si scusa sinceramente con Siena, riconoscendo l’importanza di rispettare le sensibilità della comunità. La sua presa di responsabilità arriva dopo la decisione del Tribunale di Lanciano di archiviare il procedimento per remissione di querela, chiudendo una vicenda che ha suscitato molte discussioni. La volontà di riparare il danno dimostra come il dialogo e il rispetto siano fondamentali per superare le incomprensioni e ricostruire la fiducia.

Si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela il procedimento al Tribunale di Lanciano nei confronti del presidente dell’ Associazione Animalisti Italiani, Walter Caporale, accusato di diffamazione dal Comune di Siena e dal Consorzio per la tutela del Palio. Caporale ha espresso le proprie scuse: "Desidero esprimere profondo rammarico per il fatto che alcune espressioni utilizzate nel corso di quella intervista – commenta Caporale – siano state percepite come ‘gravemente offensive e lesive dell’onore e della moralità dei cittadini senesì rappresentati dal sindaco e dal Consorzio di tutela del Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caporale si scusa con Siena: "Non volevo offendere"

In questa notizia si parla di: caporale - siena - scusa - volevo

Caporale si scusa con Siena: Non volevo offendere.

Caporale si scusa con Siena: "Non volevo offendere" - Si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela il procedimento al Tribunale di Lanciano nei confronti del presidente dell’ Associazione Animalisti Italiani, Walter C ... Scrive lanazione.it

"Contradaioli assassini": animalista a processo a Siena - pronunciate dal presidente degli animalisti italiani Walter Caporale. Da lanazione.it

Offese al Palio di Siena, processo a Caporale, leader Animalisti - Con la fase istruttoria è partito oggi in Tribunale a Lanciano (Chieti) il processo per diffamazione al Palio di Siena e ai suoi contradaioli che vede imputato Walter Caporale, presidente ... Riporta ansa.it