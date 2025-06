Caporalato nel Mantovano | 60 lavoratori costretti a vivere nel degrado

Il caporalato nel mantovano emerge come una grave piaga sociale, con 60 lavoratori costretti a vivere in condizioni disumane. La maxi-operazione dei carabinieri ha portato alla luce un sistema di sfruttamento e lavoro nero, deferendo 10 persone e individuando 8 lavoratori irregolari, tra cui 5 clandestini. Un’azione decisa che mira a sradicare questa forma di schiavitù moderna e a riportare dignità nel settore.

Maxi-operazione dei carabinieri in provincia contro il lavoro nero e lo sfruttamento. Deferite 10 persone, trovati 8 lavoratori in nero, di cui 5 clandestini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caporalato nel Mantovano: 60 lavoratori costretti a vivere nel degrado

