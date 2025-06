Capitale italiana della cultura Colle accetta la sfida e si candida | Città unica bellezza autentica

Colle di Val d’Elsa si prepara a brillare come mai prima d’ora, sfidando le grandi città italiane per conquistare il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Il sindaco Piero Pii ci svela i sogni e le ambizioni di questa splendida cittadina toscana, determinata a mostrare al mondo la sua autentica bellezza, energia e passione. Un progetto che nasce dalla convinzione che, con cuore e visione, Colle possa diventare un faro culturale nazionale.

Colle di Val d’Elsa sogna in grande: intervista al sindaco Piero Pii sulla candidatura a Capitale Italiana della Cultura. "Vogliamo raccontare al mondo chi siamo. Colle ha l’energia, il cuore e la visione per essere un faro culturale nazionale". Sindaco Pii, come nasce l’idea di candidare Colle di Val d’Elsa a Capitale Italiana della Cultura? "Nasce da una convinzione profonda: Colle ha tutto ciò che serve per ambire a questo ruolo. Non è solo una città d’arte, è un luogo che vive e respira cultura ogni giorno. La sua storia, la sua anima artigiana ed anche industriale unita alla sua capacità di rigenerarsi fanno di Colle un unicum nel panorama italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it