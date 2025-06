capannina il giorno della rinascita dopo 7 anni torna stasera ai giardini

La Capannina di Montevarchi torna a splendere dopo sette anni di attesa, come un’Araba Fenice rinata tra i Giardini di Maria Rosa Di Termine. Questa sera alle 19.30, il taglio del nastro segna la riqualificazione di un cuore verde della città, simbolo di rinascita e comunità. Il sindaco Silvia Chiassai Martini invita la cittadinanza a vivere questo momento di gioia e speranza, concluso un lungo percorso di recupero e passione.

di Maria Rosa Di Termine MONTEVARCHI Come l'Araba Fenice risorge a Montevarchi la Capannina e il taglio del nastro delle 19.30 di oggi chiude la riqualificazione di una zona cara ai residenti: il polmone verde in riva all'Arno della ex Colonia fluviale. A invitare la popolazione alla cerimonia di riapertura dello storico punto di ristoro è stato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini che ha ripercorso le tappe del recupero dell'immobile riacquistato nel 2018 da Palazzo Varchi. Un edificio "iconico", come ha sottolineato l'amministratrice, per la città. Era stato ceduto a suo tempo dal Comune ad un privato come controprestazione per i lavori di rifacimento di piazza Cesare Battisti.