Caos sulla sp 36 Tir perde carico strada chiusa e code

Il primo grande esodo estivo verso il lago di Como e la Valtellina si è trasformato in un incubo. Un camion ha perso il carico in una galleria sulla SP 36 ad Abbadia Lariana, causando ingenti disagi e una chiusura stradale che ha paralizzato il traffico. La scena di caos e code si ripercuote su tutti i viaggiatori diretti verso queste mete ambite, rendendo evidente quanto sia importante pianificare con attenzione ogni spostamento di questa stagione.

Il primo esodo di inizio estate verso il lago di Como e la Valtellina è cominciato nel peggiore dei modi. Un camionista nel primo pomeriggio di ieri ha perso il carico in una galleria della Statale 36 all’altezza di Abbadia Lariana. Ha disseminato il tunnel di lastre di metallo, danneggiando parte del rivestimento della galleria. La statale 36 è stata chiusa con uscita obbligatoria allo svincolo di Abbadia in direzione nord, verso Colico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos sulla sp 36. Tir perde carico strada chiusa e code

Pomeriggio di caos sulla Statale 36 per la caduta del carico da un camion nella galleria Luzzeno, nel territorio di Mandello del Lario. Lastre di lamiera finite sulla carreggiata hanno imposto la chiusura del tratto in direzione nord, con obbligo di uscita ad Abbad

