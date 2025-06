Cantù batte RivieraBanca Rimini e conquista la promozione in Serie A

In un finale mozzafiato, Cantù ha battuto Rivierabanca Rimini con il punteggio di 85-80, conquistando meritatamente la promozione in Serie A. Una vittoria che premia l'impegno e il talento di una squadra determinata a scrivere una nuova pagina di successo. La partita ha visto protagonisti giocatori eccezionali da entrambe le parti, ma alla fine è stata la grinta e la tenacia di Cantù a prevalere, lasciando i tifosi senza fiato fino all'ultimo secondo.

San Bernardo Cantù 85 Rivierabanca Rimini 80 CANTÙ: Valentini 5 (12, 13), McGee 11 (313, 12), Piccoli 1 (02 da tre), Basile 24 (49, 36), Hogue 3 (12), De Nicolao 13 (22, 36), Moraschini 10 (26, 05), Riismaa 6 (22, 01), Baldi Rossi 8 (22, 13), Okeke 4 (12), Moscatelli ne, Beltrami ne. All.: Brienza. RIMINI: Robinson 19 (78, 12), Marini 10 (15, 23), Anumba (01), Johnson 13 (510, 11), Simioni 1 (03, 01), Grande 6 (12, 13), Tomassini 9 (23, 13), Conti 4 (23), Masciadri 3 (14 da tre), Camara 15 (78). All.: Dell'Agnello. Parziali: 18-19, 36-36, 51-61 Arbitri: Pellicani, Foti e Barbiero. NOTE: tiri liberi Cantù 2228, Rimini 917.

