Canottaggio tre podi per l’Italia nelle prime finali di Coppa del Mondo a Varese

La seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio a Varese si chiude con un successo tutto italiano. Le ultime semifinali e le prime otto finali hanno regalato emozioni e soddisfazioni, tra cui tre medaglie per l’Italia, tra cui la prestigiosa seconda posizione nel due senza PR3 maschile. Un risultato che conferma il talento e la determinazione degli azzurri, pronti a conquistare ancora di più nelle prossime sfide.

Cala il sipario sulla seconda giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Varese, in Italia: nella sessione pomeridiana in programma le ultime semifinali, con un equipaggio azzurro che va in Finale B, e le prime otto Finali A, tutte in specialità non olimpiche, paralimpiche e non paralimpiche. L'Italia ottiene tre podi, grazie alla seconda posizione del due senza PR3 maschile di Marco Frank e Stanislau Litvinchuk ed ai terzi posti del singolo pesi leggeri maschile di Luca Borgonovo e del quattro con PR3 misto gli azzurri Elisa Corda, Carolina Foresti, Luca Conti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone, infine si disputa la test race della nuova specialità dell'otto senior misto, con l'Italia che si classifica terza.

