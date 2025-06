Canottaggio altri tre equipaggi dell’Italia approdano in finale di Coppa del Mondo a Varese

Varese si conferma il palcoscenico ideale per il successo italiano nel canottaggio e paracanottaggio, con altri tre equipaggi che si qualificano per la Finale A ai Campionati del Mondo 2025. La seconda giornata di gare ha elevato l’orgoglio azzurro, portando il totale delle imbarcazioni in finale a 18, un risultato che promette emozioni e soddisfazioni anche nelle ultime sfide. La nostra nazionale dimostra ancora una volta di essere protagonista indiscussa sulla scena internazionale.

La seconda giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Varese, è ancora foriera di buone notizie per l’Italia: diventano 18 le imbarcazioni azzurre in Finale A, dato che nelle semifinali in 3 centrano l’ultimo atto, mentre altre 3 dovranno disputare la Finale B. Termina, invece, la competizione per 5 equipaggi, con un ottavo posto in Finale B e piazzamenti tra la 13ma e la 16ma posizione in Finale C. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio senior maschile vola in Finale A Italia 1 di Niels Torre e Gabriel Soares, che vince la seconda semifinale in 6:08. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, altri tre equipaggi dell’Italia approdano in finale di Coppa del Mondo a Varese

In questa notizia si parla di: finale - canottaggio - equipaggi - italia

Canottaggio, l’Italia piazza subito 4 imbarcazioni in finale e 2 in semifinale agli Europei - Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio sono partiti a Plovdiv, in Bulgaria, con l’Italia protagonista: 4 imbarcazioni hanno conquistato subito un posto in finale, mentre 2 sono già qualificate per la semifinale.

Cambiano alcuni equipaggi dell'Italia per la tappa di Coppa del Mondo canottaggio di Varese Vai su Facebook

Coppa del Mondo: a Varese sedici equipaggi azzurri in finale; Mondiali di Canottaggio a Varese: ottimo esordio dell'Italia con16 equipaggi già in finale; Varese: Sedici Azzurri in Finale alla Coppa del Mondo Canottaggio.

Canottaggio: Coppa del mondo; 16 equipaggi azzurri in finale - Buon esordio, alla Schiranna di Varese, per la nazionale di canottaggio nella Coppa del mondo: sono già sedici gli equipaggi qualificati per le finali di domani e domenica, sette in semifinale e cinqu ... Secondo ansa.it

Canottaggio, buona partenza per l'Italia a Varese in Coppa del Mondo - Alla Schiranna di Varese, subito sedici equipaggi piazzati nelle finali di domani e sabato. Da msn.com

Mondiali di Canottaggio a Varese: ottimo esordio dell’Italia con16 equipaggi già in finale - Il programma di domani, a partire dalle 11:00, prevede le finali di consolazione, seguite dalle semifinali delle specialità olimpiche (inizio 11:56), dalle finali non olimpiche e pararowing (inizio 16 ... Come scrive varese7press.it