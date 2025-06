Canoni pagati ma edifici fatiscenti | il paradosso delle concessioni balneari abbandonate che non dovrebbero esserci

Canoni pagati, ma edifici fatiscenti: il paradosso delle concessioni balneari abbandonate che non dovrebbero esistere. Sulle spiagge romagnole si alternano stabilimenti attivi e strutture ormai dismesse, con cartelli insoliti come ‚ÄúSpiaggia riservata‚ÄĚ o ‚ÄúSpiaggia privata‚ÄĚ. Questi manufatti abbandonati rappresentano un tema complesso e spesso sottovalutato, che mette in luce criticit√† nella gestione delle concessioni e nel rispetto delle normative. √ą il momento di fare chiarezza e trovare soluzioni sostenibili.

Sulle spiagge romagnole ci sono molti edifici. Nella maggior parte dei casi si tratta di stabilimenti balneari attivi e aperti al pubblico, ma si trovano anche delle attivit√† che riportano dei cartelli inusuali ‚Äď come ‚ÄúSpiaggia riservata‚ÄĚ o ‚ÄúSpiaggia privata‚ÄĚ ‚Äď e tanti manufatti abbandonati. Sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ¬© Riminitoday.it - Canoni pagati ma edifici fatiscenti: il paradosso delle concessioni balneari abbandonate (che non dovrebbero esserci)

In questa notizia si parla di: balneari - edifici - canoni - pagati

Canoni pagati ma edifici fatiscenti: il paradosso delle concessioni balneari abbandonate (che non dovrebbero esserci); In Italia è SOS spiagge libere, dati e proposte di nel nuovo report; Stabilimenti balneari: rivalutazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime.

"Canoni ridotti, ennesimo regalo ai balneari" - Il governo, nonostante le sollecitazioni del Presidente della Repubblica, ha deciso di ridurre i canoni demaniali annuali pagati dagli operatori balneari del 4,5%. Si legge su ilrestodelcarlino.it

‚ÄúConcessioni balneari, canoni irrisori, dati delle aree demaniali incompleti‚ÄĚ: il report (e le proposte) di Legambiente sulle spiagge - Da Rimini, invece, arriva l‚Äôesempio del progetto ‚ÄėParco del Mare‚Äô per rigenerare i 16 chilometri ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Canoni balneari, stangata del 25%. Operatori in rivolta: «Penalizzati perché siamo i più virtuosi» - Il riferimento è ll'iniziativa del Ministero delle Infrastrutture, che attraverso la classica circolare di fine anno ha annunciato la consueta variazione dei canoni balneari in base agli indici ... Da ilgazzettino.it