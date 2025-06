canoa slalom micozzi settimo e bertoncelli ottava nel c1 in coppa del mondo a pau

La seconda giornata di gare a Pau, in Francia, ha regalato emozioni e risultati sorprendenti nella Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom. Tra gli italiani, Micozzi si è piazzato settimo e Bertoncelli ottava nel C1, dimostrando talento e determinazione. La competizione, tutta dedicata alla canadese, ha visto trionfi di Ryan Westley e Jessica Fox nelle prove individuali. La stagione si fa sempre più avvincente, promettendo altre sfide entusiasmanti.

