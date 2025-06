Cancro Unimore perfeziona un sensore bioriassorbibile per monitorare in tempo reale la chemioterapia

precisione e personalizzazione delle terapie oncologiche. Questo sensore bioriassorbibile promette di rivoluzionare il modo in cui si gestiscono i trattamenti, offrendo dati immediati e accurati che consentono di adattare le dosi di farmaco in tempo reale. Un progresso che potrebbe migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti e ottimizzare i risultati clinici, segnando un passo avanti importante nella lotta contro il cancro.

Un gruppo di ricerca multidisciplinare composto da ricercatori di Unimore e dell‚ÄôUniversit√† di Pisa¬†ha sviluppato un innovativo biosensore impiantabile capace di monitorare in tempo reale i livelli di chemioterapia nel sito tumorale del paziente, aprendo nuove prospettive per la medicina di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ¬© Modenatoday.it - Cancro, Unimore perfeziona un sensore bioriassorbibile per¬†monitorare in tempo reale la chemioterapia

In questa notizia si parla di: tempo - unimore - reale - chemioterapia

Trattamenti oncologici personalizzati: un sensore impiantabile monitora in tempo reale la chemioterapia; Cancro, Unimore perfeziona un sensore bioriassorbibile per monitorare in tempo reale la chemioterapia.