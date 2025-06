Canada Russell il più veloce nelle libere 2 senza Leclerc Hamilton ottavo

In un’atmosfera di grande suspense, la seconda sessione di libere in Canada ha visto Russell brillare come il più veloce, lasciando Lewis Hamilton ottavo e fuori dalla top trio. Il pilota Mercedes ha preceduto Norris e Antonelli, mentre Charles Leclerc è stato costretto ai box per danni al telaio subito nelle prime libere. La sfida si fa sempre più accesa nel cuore del GP: chi saprà dominare le qualifiche?

L'inglese della Mercedes ha preceduto Norris e Antonelli. Charles fermato ai box dopo aver danneggiato il telaio nelle libere 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Canada, Russell il più veloce nelle libere 2 senza Leclerc. Hamilton ottavo

