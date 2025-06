Camusso Cofferati D’Antoni e compagni | quei leader sindacali che sono andati a comandare prima di Sbarra

Il dibattito sul ruolo dei leader sindacali e la loro presunta perdita di autonomia si infiamma, suscitando reazioni forti da parte del centrosinistra. Tuttavia, questa narrazione appare ipocrita: la storia della Prima e Seconda Repubblica ci insegna che il legame tra Triplice e sinistra è più forte di quanto si voglia ammettere. Un passato che merita di essere rivisto per comprendere meglio il presente.

Sbarra il traditore! Il Sindacato ha perso la sua autonomia! Sono queste le reazioni del centrosinistra e dei suoi organi editoriali all’ingresso dell’ex segretario Cisl nel governo Meloni. Una narrazione che è essenzialmente ipocrita, perchĂ© se c’è una cosa che ci ha insegnato la storia della prima e seconda Repubblica è il rapporto contiguo fra la Triplice e il mondo della sinistra. Lungo l’elenco dei sindacalisti diventati parlamentari o ministri di partiti e governi biancorossi. Il lungo elenco da Lama a Cofferati passando per Bertinotti. Fare un elenco dei sindacalisti passati a Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi è quasi impossibile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Camusso, Cofferati, D’Antoni e compagni: quei leader sindacali che sono andati a comandare prima di Sbarra

In questa notizia si parla di: sono - sbarra - camusso - cofferati

Chi è Luigi Sbarra l’ex segretario Cisl nominato sottosegretario al Sud da Meloni e perchĂ© ci sono polemiche - L'elezione di Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, come sottosegretario al Sud da parte di Giorgia Meloni ha scatenato un'ampia polemica politica.

Invece i sindacalisti passati al PD : Susanna Camusso Valeria Fedeli Teresa Bellanova Guglielmo Epifani Sergio Cofferati Pier Paolo Baretta Achille Passoni Giancarlo Sangalli Non sono sconcertanti? Vai su X

L’ex segretario Cisl Luigi Sbarra è stato nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe al Sud. La sua nomina è stata criticata dalle opposizioni Vai su Facebook

Camusso, Cofferati, D'Antoni e compagni: quei leader sindacali che sono andati a comandare prima di Sbarra; Congresso Cgil di Rimini 2023, tanti vip in sala: da Bertinotti a D’Alema e Cofferati. Le foto; Cgil, cosa farà Camusso? Da Epifani a Cofferati, i segretari passati alla politica.

Congresso Cgil di Rimini 2023, tanti vip in sala: da Bertinotti a D’Alema e Cofferati. Le foto - In prima fila ci sono anche due ex segretari del sindacato, Susanna Camusso e Sergio Cofferati ... ilrestodelcarlino.it scrive

“La Cgil mi ha licenziato”: l’ex portavoce di Camusso e Cofferati (seguito anche al Comune di Bologna) attacca il sindacato e fa ricorso - Quindi gli otto anni accanto a Sergio Cofferati, “su quel palco a 25 metri di altezza che dominava ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cofferati: “La pace si difende anche inviando le armi” - da un lato la Cisl di Sbarra contro l'equidistanza, dall'altro la Cgil di Landini. Secondo repubblica.it