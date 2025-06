' Campo LibHero' un villaggio sportivo nel più grande bene confiscato della Campania | LE FOTO

Benvenuti a Campo LibHERO, il nuovo polo sportivo di 4.300 mq situato nel cuore di Trentola Ducenta, nel più grande bene confiscato alla criminalità in Campania. Un luogo di rinascita, passione e inclusione, inaugurato oggi con entusiasmo nel contesto del Giubileo dello Sport. Questo spazio rappresenta un simbolo di speranza e rinascita, un punto di riferimento per tutti coloro che credono nel potere dello sport come strumento di cambiamento e comunità.

Abbiamo "Campo LibHERO", il villaggio sportivo di circa 4.300 mq a Trentola Ducenta - nel cuore del più grande bene confiscato alla criminalità in Campania - inaugurato oggi in occasione del Giubileo dello Sport, dedicato ad atleti, amatori, allenatori, dirigenti e associazioni sportive.

Beni confiscati, a Trentola Ducenta apre il Villaggio sportivo “Campo Libhero” - A Trentola Ducenta, beni confiscati si trasformano in un innovativo villaggio sportivo, il primo in Italia a nascere da un'azienda sequestrata.

Nel più grande bene confiscato alla criminalità in Campania, a Trentola Ducenta (Caserta), è stato inaugurato oggi il villaggio sportivo "Campo libhero", una superficie di circa 4.

A trentola ducenta nasce campo libhero, un villaggio sportivo gratuito su un bene confiscato a michele zagaria, per promuovere inclusione sociale e legalità attraverso lo sport con il supporto di enti

