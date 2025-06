Campionati nazionali di Fit kid e Acro dance all’accademia Acrobatica

Preparati a vivere due giornate di pura adrenalina e talento alla Riviera! Oggi e domani, gli impianti dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico ospitano i Campionati Nazionali di Fit Kid e Acro Dance, un evento straordinario organizzato sotto l’egida della Fisac. Con oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia, questa manifestazione celebra le discipline acrobatiche più innovative e spettacolari, portando sul palco il meglio del movimento internazionale. Non perdere questa incredibile occasione di ammirare giovani talenti in azione e lasciati coinvolgere dall’entusiasmo di queste competizioni

In riviera si tengono i Campionati Nazionali di Fit Kid e Acro Dance. L'appuntamento è oggi e domani, negli impianti sportivi dell' Accademia Acrobatica di Cesenatico, per un importante manifestazione organizzata sotto l'egida della Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici. Sono oltre 400 i partecipanti nelle varie categorie, di una disciplina riconosciuta a livello internazionale, inizialmente molto praticata in Ungheria ed in Spagna ed oggi diffusa in tutta Europa. Classificarla non è facile, diciamo che la Fit Kid è un po' un misto di ginnastica artistica, ritmica e aerobica, assieme alla danza, con regole più vicine alla ginnastica.