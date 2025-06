Campionati Europei di scherma a Genova | l' Italia punta al trionfo con Marini

Pronti a tifare Italia nel cuore di Genova? I Campionati Europei di scherma partono oggi, portando in scena sei giorni di sfide emozionanti e confronti tra 477 atleti provenienti da 42 Paesi. Con 12 titoli in palio e il sostegno del pubblico genovese, la Nazionale azzurra, guidata da Marini, punta a consolidare il suo trionfo europeo. L’edizione 2024 promette spettacolo e grandi soddisfazioni: ecco perché non puoi perderti questa emozionante competizione!

Sei giorni di gare, 12 titoli in palio, 477 atleti al via (28 quelli italiani) in rappresentanza di 42 Paesi: i Campionati Europei di scherma partono oggi e la Nazionale azzurra, spinta dal suo pubblico (si gareggia a Genova, eliminatorie nel padiglione Blu Jean Nouvel, cerimonia di apertura e finali nel nuovo palasport genovese) cerca di confermarsi regina d’Europa. Nella scorsa edizione, nel 2024, gli azzurri vinsero infatti il medagliere con 5 ori, 3 argenti ed altrettanti bronzi. Tra gli ori ci fu pure quello di Tommaso Marini, che vinse nell’individuale battendo in finale il connazionale Alessio Foconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campionati Europei di scherma a Genova: l'Italia punta al trionfo con Marini

In questa notizia si parla di: campionati - europei - scherma - genova

Elisa Marini del Cus Macerata debutta con l'Italia ai Campionati Europei di marcia - Elisa Marini del Cus Macerata segna un momento storico debuttando con l'Italia ai campionati europei di marcia.

SCHERMA - Campionati Europei Genova 2025. Matteo Galassi convocato nella squadra di spada maschile Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/scherma-campionati-europei-genova-2025/ Vai su Facebook

Sono sempre più vicini i Campionati Europei di scherma a Genova. ? Alice Volpi: “Abbiamo bisogno del vostro sostegno!”. #ItaliaTeam @Federscherma Vai su X

Campionati Europei di scherma a Genova: l'Italia punta al trionfo con Marini; Europei di Scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e dove vedere le gare in diretta; Gli Europei di scherma a Genova: sei giorni di gare live su Sky.

Campionati Europei di scherma a Genova: l'Italia punta al trionfo con Marini - La Nazionale azzurra cerca di confermarsi regina d'Europa ai Campionati di scherma a Genova. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Campionati Europei di scherma a Genova: la Nazionale azzurra pronta a brillare - La Nazionale italiana di scherma si prepara a competere a Genova con grandi aspettative, guidata da atleti come Marini e Volpi. Scrive ilrestodelcarlino.it

Liguria 2025: si alza il sipario sui Campionati Europei di Scherma - , nel nuovo Palasport di Genova Cerimonia di Apertura e finali Liguria 2025: si alza il sipario sui Campionati Europei di Scherma. Da ligurianotizie.it