Camper sbaglia strada si incastra nel sottopassaggio e rischia di esplodere

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose si è verificato a Rimini il venerdì 13 giugno, quando un camper, incastrato in un sottopassaggio troppo basso per le sue dimensioni, ha preso fuoco e rischiato di esplodere. Il conducente, in fuga da un errore di valutazione, ha attraversato ad alta velocità danneggiando gravemente il veicolo. La scena lascia senza parole, mentre le autorità lavorano per chiarire quanto accaduto e prevenire simili incidenti in futuro.

Curioso incidente a Rimini nella serata di venerdì 13 giugno quando un camper è andato completamente distrutto dopo aver percorso un sottopassaggio troppo basso vista l'altezza del veicolo. Il guidatore si è infilato ad alta velocità distruggendo completamente il caravan.

Il camper sbaglia le misure del sottopassaggio e viene completamente distrutto - Un episodio sorprendente a Marebello ha lasciato tutti senza parole: un camper, nel tentativo di attraversare un sottopassaggio, ha sottovalutato le sue dimensioni, finendo per essere completamente distrutto.

