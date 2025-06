Campania Sfreccia davanti ai vigili e li insulta con il dito medio | 37enne denunciato

Una scena di pura inciviltà in Campania: un uomo di 37 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, sfreccia davanti a un posto di controllo della polizia municipale, ignorando l’alt e insultando gli agenti con il dito medio. Un gesto che non solo mette in discussione il rispetto delle regole, ma anche i limiti della convivenza civile. La vicenda si è conclusa con una denuncia, dimostrando che la legge non ammette impunità.

Ha sfrecciato davanti a un posto di controllo della Polizia Municipale mostrando il dito medio agli agenti, ignorando l’alt e proseguendo la corsa come se nulla fosse. Protagonista dell’episodio, un 37enne di San Martino Sannita, provincia di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, ora denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Campania. Sfreccia davanti ai vigili . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania. Sfreccia davanti ai vigili e li insulta con il dito medio: 37enne denunciato

