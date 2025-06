Camorra un villaggio sportivo nel più grande bene confiscato

Nel cuore della campagna campana, nasce un nuovo simbolo di rinascita e speranza: il villaggio sportivo “Campo Libhero”, il più grande bene confiscato alla camorra in Italia. Situato a Trentola Ducenta, questo spazio di 4.300 metri quadrati offre opportunità gratuite di sport e aggregazione per bambini e famiglie in difficoltà. Un esempio concreto di come il bene confiscato possa trasformarsi in energia positiva per la comunità, promuovendo inclusione e legalità.

Nel più grande bene confiscato alla criminalità in Campania, a Trentola Ducenta (Caserta), è stato inaugurato oggi il villaggio sportivo "Campo libhero", una superficie di circa 4.300 metri quadrati con campi estivi gratuiti e aree attrezzate per bambini e famiglie disagiate. Il villaggio, tenuto a battesimo in occasione del Giubileo dello Sport, è riservato ad atleti, amatori, allenatori, dirigenti e associazioni sportive. Si tratta di un progetto che trasforma, per la prima volta in Italia, una importante azienda confiscata in un temporary sport center, dove praticare sport, incontrare i campioni del cuore e contrastare le discriminazioni, con il dichiarato intento di diventare "un modello nazionale e un motore di rigenerazione urbana per l'intero territorio".

Il bene, collocato in via Puccini, da centro di potere della camorra diverrà centro di legalità e di servizi al cittadino Vai su Facebook

