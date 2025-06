Cammino Giubilare al via Seguirà l’antica via Vandelli

Oggi si apre un cammino di fede e scoperta lungo l’antica via Vandelli, nel cuore dell’Appennino. Con una solenne messa alle 11 nell’antica chiesetta di Rocchicciola, l’arcivescovo Don Erio Castellucci inaugura un percorso che unirà sei piccole comunità tra natura e spiritualità. Un viaggio che non solo attraversa paesaggi incantati, ma rafforza il senso di comunità e tradizione. Il cammino si concluderà...

Si terrà oggi con una Messa alle ore 11 nell’antica chiesetta di Rocchicciola (Riolunato) l’inizio di un Cammino giubilare in Appennino lungo la via Vandelli, che dà il nome alla vasta comunità parrocchiale da S.Anna a Serpiano. La Messa sarà celebrata dall‘arcivescovo di Modena don Erio Castellucci. Dopo aver toccato le chiese lungo la via Vandelli, il Cammino (che interessa le sei piccole comunità guidate da don Paolo Boschini) si concluderà al santuario di Monticello il 15 agosto. Oggi sarà occasione anche per festeggiare san Pancrazio a cui è dedicata la chiesa di Rocchicciola, classificata come ‘uno dei più piccoli ma più antichi luoghi di culto della montagna’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cammino Giubilare al via. Seguirà l’antica via Vandelli

