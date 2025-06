Camionista irpino indagato per omicidio stradale | muore 23enne motociclista nel Casertano

Un tragico incidente scuote il Casertano: il conducente di un’autocisterna, coinvolto nella morte del giovane motociclista Luigi Corrado, è ora indagato per omicidio stradale. La vicenda ha suscitato grande scalpore e sconcerto nella comunità, mentre le autorità proseguono le indagini per fare luce su una tragedia che ha spezzato molte vite. L’attenzione è ora rivolta alle responsabilità e alle modalità dell’incidente, con l’obiettivo di garantire giustizia e sicurezza sulle nostre strade.

È indagato per omicidio stradale il conducente dell'autocisterna coinvolta nell'incidente che ha causato la morte del 23enne Luigi Corrado, originario di Recale (CE). Come riferiscono i colleghi di Caserta News, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d'indagine

In questa notizia si parla di: indagato - omicidio - stradale - 23enne

