cambio al timone di vivi lo sport la giunta ha nominato il nuovo cda

La città di Borgo San Lorenzo si prepara a un nuovo capitolo nel mondo dello sport, con il cambio al vertice di Vivi Lo Sport. La giunta ha nominato un consiglio d’amministrazione fresco e motivato, affidandone la guida a Paolo Baldini, un volto noto e apprezzato nel settore. Con lui alla guida, ci aspettiamo una rinascita e nuovi progetti entusiasmanti per promuovere l’attività sportiva nel territorio.

In attesa che si concludano i lavori alle piscine coperte di Borgo San Lorenzo, la giunta ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione della società pubblica Vivi Lo Sport – che gestisce l’impianto sportivo e le palestre comunali -, e ha scelto il suo nuovo presidente; è Paolo Baldini, insegnante di educazione fisica, ora in pensione e già istruttore nei corsi di nuoto del Centro Piscine, residente a Scarperia e San Piero. Con lui sono stati nominati altri due consiglieri, Marco Aiazzi, titolare di un’azienda di Scarperia e San Piero, dove è anche residente, e Sabrina Banchi, anche lei in passato istruttrice presso le piscine borghigiane, e ora impiegata nel settore socio-sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it