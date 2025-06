Cambiaso Juve tra cessione e possibile rinnovo la situazione si fa sempre più spinosa | il punto sul futuro dell’esterno bianconero

La situazione di Andrea Cambiaso alla Juventus si fa sempre più complessa, tra ipotesi di cessione e possibili rinnovi. La vicenda, al centro di molte discussioni di mercato, tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Quale sarà il futuro di questo giovane esterno bianconero? La risposta potrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma intanto il quadro rimane incerto e avvolto da un’ombra di suspence.

Cambiaso Juve tra cessione e possibile rinnovo, la situazione si fa sempre più spinosa: il punto sul futuro dell’esterno fornito oggi da Tuttosport. Tuttosport oggi in edicola ha dedicato spazio anche alla situazione riguardante il futuro di Andrea Cambiaso, esterno di proprietà della Juventus al centro di alcune voci di mercato (dal Manchester City al Milan e non solo). Stando a quanto si apprende Tudor di comune accordo con la proprietà avrebbe inserito il suo nome nella lista degli incedibili, però il suo profilo può essere funzionale per fare cassa. Bisognerà vedere anche se arriveranno offerte e di che portata saranno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juve tra cessione e possibile rinnovo, la situazione si fa sempre più spinosa: il punto sul futuro dell’esterno bianconero

