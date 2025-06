Cambiaso Juve Gazzetta | è in cima alla lista di questo club! La risposta dei bianconeri è netta | cosa accadrà nelle prossime settimane

Il mercato della Juventus si infiamma: il nome di Andrea Cambiaso domina le trattative e accende il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La Gazzetta dello Sport svela che il club rossonero si è fatto avanti, ma qual è la risposta dei bianconeri? Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di questo giovane talento, pronto a scrivere nuove pagine della sua carriera. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Cambiaso Juve (Gazzetta): è in cima alla lista di questo club. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino. Il calciomercato Juve entra nel vivo e tra le tante indiscrezioni spunta anche il nome di Andrea Cambiaso, diventato uno dei profili più chiacchierati. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il classe 2000 è in cima alla lista del Milan per rinforzare le corsie laterali. L’ex Genoa piace perché è italiano, conosce già il calcio di Allegri e può giocare su entrambe le fasce. Ma la Juventus non ha intenzione di cederlo. Cambiaso è ritenuto un punto fermo per il presente e il futuro del club bianconero e la sua valutazione resta altissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com