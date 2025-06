Cambiaso Atletico Madrid Tuttosport Colchoners in corsa dopo la fumata nera per Theo! L’esterno è stato chiaro con la Juve | ultime sul suo futuro

Dopo una fumata nera per Theo e le recenti voci di mercato, Andrea Cambiaso si prepara a un possibile cambio di scena. L’Atletico Madrid si aggiunge alla lista di club interessati, tra cui Milan, Manchester City, Arsenal e Nottingham Forest. La situazione si fa calda e gli aggiornamenti continuano a tenere viva l’attenzione: le prossime settimane potrebbero svelare il suo futuro in modo definitivo. Restate sintonizzati per ogni novità .

Cambiaso Atletico Madrid (Tuttosport), Colchoners in corsa dopo la fumata nera per Theo! L’esterno è stato chiaro con la Juve: gli aggiornamenti. L’ Atletico Madrid potrebbe presto fiondarsi su Andrea Cambiaso, esterno di proprietà della Juventus finito nel corso di questi mesi nel mirino di diversi club: dal Milan al Manchester City, passando per Arsenal e Nottingham Forest. Ora come si diceva sulle sue tracce ci sono i Colchoneros, che potrebbero andare all’assalto dopo la fumata nera per Theo Hernandez. L’esterno è stato chiaro: aspetta il rinnovo con la Juve, sua unica priorità fino a questo momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Atletico Madrid (Tuttosport), Colchoners in corsa dopo la fumata nera per Theo! L’esterno è stato chiaro con la Juve: ultime sul suo futuro

In questa notizia si parla di: atletico - madrid - esterno - cambiaso

ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid.

Caos #TheoHernandez L'#AtleticoMadrid pensava che attraverso l'ultimo rilancio potesse chiudere Theo, il #Milan ha chiesto ancora 25 milioni, così gli spagnoli hanno chiuso le trattative. Dalla Spagna fanno sapere che ora l'Atletico ha scartato l'opzione Vai su Facebook

Juve, occhio a Cambiaso: non solo Milan, c’è anche l’Atletico Madrid; Cambiaso e Udogie complicati. Per il post Theo sale la candidatura di Zinchenko; Juve, occhio a Cambiaso: non solo Milan, c’è anche l’Atletico Madrid.

Juve, occhio a Cambiaso: non solo Milan, c’è anche l’Atletico Madrid - Il terzino sinistro da incedibile a sacrificabile, si muove Allegri per il nuovo Milan, ma anche l’Atletico Madrid. msn.com scrive

Dentro l'intrigo Cambiaso: intoccabile Juve tra gli occhi Premier e... Allegri - L'interesse di Guardiola, la proposta di Giuntoli e il parere di Tudor: il futuro dell'azzurro è ancora tutto da scoprire ... Lo riporta tuttosport.com

Cambiaso e Udogie complicati. Per il post Theo sale la candidatura di Zinchenko - Per il post Theo sale la candidatura di Zinchenko Sale il pressing dell'Atletico Madrid per Theo Hernandez: come vi abbiamo raccontato, l'esterno francese potrebbe lascia ... Secondo informazione.it