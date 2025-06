Cambiare legge elettorale non solo il quorum La sparata del sindacalista Landini

Il dibattito sulla riforma elettorale infiamma l’Italia, con Landini che attraversa il confine tra sindacato e politica. Dopo aver dichiarato di non voler fare politica, il leader della CGIL si schiera ora apertamente contro la maggioranza, evidenziando come chi fa le leggi spesso non rispecchi la volontà popolare. Ma cosa succederà se cambiamo le regole del gioco? Il futuro del nostro sistema democratico dipende anche da questa scelta cruciale.

Dopo aver dichiarato di non voler fare politica, Maurizio Landini a Bologna si è posizionato idealmente sui banchi dell'opposizione: "Dentro al Parlamento chi fa le leggi non rappresenta la maggioranza in questo Paese".

