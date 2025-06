Cambiamento climatico Mediterraneo sempre più caldo | si sta trasformando in un mare tropicale

Il clima mediterraneo sta subendo una trasformazione epocale: i nostri mari, una volta temperati, si stanno sempre più avvicinando ai tropici. A giugno, le temperature sono salite di ben 4°C oltre la media, portandoci vicino a un record di caldo marino con 31°C. Ma cosa causa questa ondata di calore? Scopriamo insieme il fenomeno della “Marine Heatwave” e le sue radici, per comprendere meglio il nostro ambiente in evoluzione.

iLMeteo.it: "A giugno il nostro mare +4°C sopra la media. Rischiamo il record di caldo marino con 31°C". Ecco cos'è il fenomeno della "Marine Heatwave" e da cosa dipende.

Dalle analisi effettuate emerge un incremento di nutrienti come azoto, fosforo e nitrati che provocano la crescita delle microalghe. Complice il cambiamento climatico Vai su Facebook

