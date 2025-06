Calhanoglu via dall’Inter? Solo invenzioni! Ad oggi resta un punto fermo.

Calhanoglu, il centrocampista turco che ha lasciato il segno all'Inter, rimane un punto fermo nonostante gli alti e bassi della sua stagione. È normale che ogni estate si inneschi un valzer di voci di mercato, ma per ora, tutto resta fermo: nessuna offerta concreta sul tavolo. La sua importanza in nerazzurro va ben oltre le suggestioni di mercato, e il suo ruolo potrebbe essere fondamentale anche nella prossima stagione.

Che Calhanoglu non abbia disputato la sua miglior stagione in nerazzurro è chiaro. Ma da qui a darlo già per partente ce ne passa. Eppure, come ormai accade ciclicamente ogni estate, basta un leggero calo di rendimento per scatenare il valzer delle voci infondate. Anche Fabrizio Romano oggi ha smentito presunte offerte di mercato. NESSUN OFFERTA – Questa volta tocca al regista turco, protagonista assoluto nelle stagioni passate e ora bersaglio preferito di chi cerca il prossimo “caso” da montare. Da giorni si rincorrono indiscrezioni su un presunto interesse del Galatasaray, con tanto di lista di possibili sostituti già accostati all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it