Il calciomercato infiamma sempre di più, e Hakan Calhanoglu è al centro delle attenzioni tra Inter e Galatasaray. Mentre i turchi spingono forte per aggiudicarsi il regista nerazzurro, la distanza tra l’offerta del club di Istanbul e le richieste dell’Inter rimane ampia. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, Nicolò Rovella della Lazio potrebbe essere il nome caldo per il rafforzamento del centrocampo. La sfida tra mercato e desideri dei giocatori si fa sempre più avvincente...

Offerta del Galatasaray per Calhanoglu, ma abbastanza lontana da quanto chiede l’Inter. In caso di addio si segue sempre Nicolò Rovella della Lazio. DISTANZA AMPIA – In Turchia cercano insistentemente Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter è corteggiato dal Galatasaray. Nonostante, le smentite arrivate qualche ora fa, il turco potrebbe comunque lasciare il club entro la fine dell’estate. Come sottolinea Orazio Accomando, esperto di calciomercato per DAZN, il Galatasaray ha inviato una prima offerta ai nerazzurri, ma la distanza è abbastanza ampia. Ecco l’ultimo aggiornamento apparso sull’account X del collega: « Inter, situazione Calhanoglu: è il sogno del Galatasaray, ma operazione difficile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, offerta Galatasaray distante da quanto chiede l’Inter!

Ekol TV: "Il Galatasaray ha avanzato un'offerta di 30M€ per Hakan Çalhanoglu, da pagare in tre anni. L'Inter però ne chiede almeno 40."

L'Inter non molla e chiede 40 milioni! Dalla Turchia arrivano nuove voci su una trattativa caldissima. Cosa succederà? #Calhanoglu #Inter #internews24 #Galatasaray #Calciomercato

