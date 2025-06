Calhanoglu lascia l’Inter? Questo il prezzo giusto Marotta e Ausilio sono consapevoli di una cosa

Calhanoglu lascia l’Inter? La situazione si fa sempre più incerta, con sondaggi e offerte che si fanno strada nel mercato nerazzurro. Marotta e Ausilio sono consapevoli di una cosa: il futuro del centrocampista turco potrebbe essere nelle mani delle prossime trattative. Ma qual è il prezzo giusto per cedere un pilastro come lui? Scopriamolo insieme, analizzando le possibilità e le strategie di una squadra pronta a tutto.

Calhanoglu lascia l’Inter? Questo il prezzo giusto per la cessione del centrocampista turco. Marotta e Ausilio sono consapevoli di una cosa. Secondo Tuttosport futuro di Hakan Calhanoglu all’ Inter è appeso a un filo, con sondaggi e una possibile offerta imminente che potrebbero arrivare, forse anche prima del prossimo Mondiale per club. Da un lato, il club nerazzurro desidererebbe trattenere il regista turco, considerandolo un punto fermo in un’ottica di continuità e limitati stravolgimenti tra la gestione Inzaghi e quella che potrebbe essere un ruolo più incisivo di Cristian Chivu nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com