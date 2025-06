Calhanoglu Inter è addio? Ecco i 3 nomi già in mano a Marotta se lascia

Dopo quattro stagioni di successi e impegno, il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter potrebbe essere in bilico. Con l’addio sempre più vicino, Marotta avrebbe già individuato tre possibili sostituti per il centrocampo nerazzurro. I prossimi giorni saranno decisivi per svelare se il turco continuerà a vestire la maglia interista o lascerà definitivamente Milano, lasciando spazio a nuove sfide.

Calhanoglu Inter, sarà addio con il centrocampista nerazzurro? Vediamo i tre nomi già in mano al presidente Beppe Marotta se lascia . I prossimi giorni saranno cruciali per capire quale sarà il futuro di Hakan Calhanoglu. Dopo quattro stagioni all’ Inter, il percorso del centrocampista turco in nerazzurro potrebbe essere giunto al capolinea. Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, con l’ex Milan nel mirino di diversi club arabi, ma soprattutto del Galatasaray, che starebbe sondando il terreno. Da Viale della Liberazione, però, non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale. Nel caso in cui si concretizzasse la cessione, fino a poco tempo fa il profilo più vicino sembrava essere quello di Nicolò Rovella, ma il vero obiettivo dell’ Inter sarebbe un altro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, è addio? Ecco i 3 nomi già in mano a Marotta se lascia

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - addio - nomi

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Il Galatasaray ha messo gli occhi su Calhanoglu. E in caso di addio c’è Rovella sul taccuino: sarebbe il giusto sostituto? L’Inter sta riflettendo su Hakan Calhanoglu dalle stanze della suggestiva Ucla, l’università della California dove ha scelto di piazzare Vai su Facebook

#Inter, situazione #Calhanoglu: è il sogno del Galatasaray, ma operazione difficile. I turchi offrono 15M, puntando sul ricco ingaggio, i nerazzurri ne chiedono 40. Calha, che ha un gran rapporto col tecnico del Gala, ha offerte dall'Arabia. L'Inter non spinge pe Vai su X

Addio Calhanoglu, l’Inter apre: “Offerta da 40 milioni”; Inter, offerte dall’Arabia per Calhanoglu: Rovella il nome in cima alla lista per sostituirlo; TS - Inter, questo è il Monterrey: 4-2-3-1, gioco offensivo e tre nomi noti al grande calcio.

Inter, Chivu fa il terremoto: 8 giocatori a rischio addio | Calciomercato - La prossima sessione di calciomercato, in questo senso, può regalare sorprese: ecco chi rischia ... Lo riporta msn.com

Calhanoglu, il Galatasaray non molla. Inter, due derby per i sostituti! – SM - Il Galatasaray, forte del sogno di una vita di Hakan Calhanoglu, non sembra voler mollare la presa. Riporta inter-news.it

Addio Calhanoglu, l’Inter apre: “Offerta da 40 milioni” - Come riportato dall’edizione digitale de La Gazzetta dello Sport, l’ Inter n on chiude alla cessione del suo numero 20 ma per farlo chiede 40 milioni di euro. Segnala passioneinter.com