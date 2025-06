Calhanoglu Inter a caccia di plusvalenza! La base per trattare – TS

Hakan Calhanoglu, protagonista di alti e bassi con l'Inter, potrebbe lasciare Milano nella prossima sessione di mercato. La sua cessione rappresenterebbe una strategia chiave per i nerazzurri, puntando a una plusvalenza significativa e a rinnovare la rosa in vista delle sfide future. Ma quali sono le prospettive e le implicazioni di questa possibile partenza? Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione di mercato che potrebbe ridisegnare il volto dell’Inter.

Hakan Calhanoglu ha incarnato in maniera esatta, con la sua stagione, gli alti e bassi vissuti dall'Inter di Simone Inzaghi. Complici anche i problemi fisici, in totale 4 nel corso dell'annata, il centrocampista turco non ha avuto la possibilità di esprimersi con la costanza vista nella stagione precedente, determinando così una realtà della quale hanno patito gli stessi compagni di squadra.

