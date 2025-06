Calhanoglu il Galatasaray non molla Inter due derby per i sostituti! – SM

Il mercato infiamma le emozioni: il Galatasaray non si arrende e punta con fermezza su Hakan Calhanoglu, alimentando un duello che coinvolge anche l'Inter. Due derby imminenti tra le pretendenti per il sostituto del regista turco, mentre le trattative di mercato si fanno sempre più intense. La questione resta aperta, con tutte le carte ancora da giocare. La sfida tra sogni e strategie è pronta a scrivere il prossimo capitolo di questa calda estate calcistica.

Il Galatasaray, forte del sogno di una vita di Hakan Calhanoglu, non sembra voler mollare la presa. Per questo l'Inter inizia a sondare il terreno per i sostituti del regista turco. Due nomi su tre innescano due derby. TUTTO APERTO – La querelle di mercato tra Hakan Calhanoglu e Galatasaray, che ha visto la luce un paio di giorni fa, continua a tenere banco in questa prima metà di giugno. Il club turco, disposto a offrire 30 milioni di euro all'Inter e 10 milioni di euro a stagione – per tre anni – al calciatore, non sembra intenzionato a desistere. Di mezzo, tra l'altro, c'è anche il sogno, mai nascosto, del centrocampista di tornare in patria per indossare proprio i colori del club di Istanbul.

