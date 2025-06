Calhanoglu Galatasaray in Turchia certi | ecco la risposta del big dell’Inter

Le voci sul possibile ritorno di Hakan Calhanoglu in Turchia si fanno sempre più insistenti, alimentate dal forte interesse del Galatasaray. Il centrocampista dell’Inter, protagonista assoluto in Italia, potrebbe presto riabbracciare le radici calcistiche nel suo paese d’origine. Ma qual è la sua reale intenzione? La risposta di Calhanoglu, ancora non ufficiale, potrebbe sorprendere tutti — ecco cosa potrebbe succedere.

Calhanoglu Galatasaray, in Turchia sono certi sulle indiscrezioni di calciomercato, ecco la risposta del centrocampista dell’Inter. Le indiscrezioni su un possibile ritorno in Turchia di Hakan Calhanoglu continuano a farsi sempre più insistenti. Il centrocampista dell’Inter sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, deciso a tentare il colpo grosso. Come riportato dal portale turco Fanatik, «Sospinto da un forte slancio sul mercato, il Galatasaray ha deciso di fare un grande sforzo per portare Hakan Çalhano?lu a Istanbul. Per quello che è destinato a diventare il nuovo leader della squadra, il club giallorosso ha messo sul piatto una cifra davvero importante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray, in Turchia certi: ecco la risposta del big dell’Inter

In questa notizia si parla di: galatasaray - turchia - inter - calhanoglu

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - Victor Osimhen si conferma star del calcio turco, realizzando una doppietta nella finale di Coppa di Turchia contro il Trabzonspor, portando il Galatasaray alla vittoria.

Non solo l’Arabia Saudita. Anche dalla Turchia sono rimbalzati diversi rumors su un interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Pressing confermato, anche se al momento non sono arrivate offerte sul tavolo all’Inter L’Inter, a differenza di un anno fa, Vai su Facebook

Non solo l’Arabia Saudita. Anche dalla Turchia sono rimbalzati diversi rumors su un interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Pressing confermato, anche se al momento non sono arrivate offerte sul tavolo all’Inter L'Inter, a differenza di un anno fa, Vai su X

In Turchia – Galatasaray, blitz per Calhanoglu: le cifre. Hakan apre: ha risposto così ai dirigenti; Dalla Turchia - Calhanoglu apre al Galatasaray: Se siete d'accordo.... Club in Italia per provare a...; Dalla Turchia - Inter, su Calhanoglu c'è anche il Galatasaray: l'offerta è pronta.

In Turchia – Galatasaray, blitz per Calhanoglu: le cifre. Hakan apre: ha risposto così ai dirigenti - Secondo il portale turco Fanatik, il Galatasaray avrebbe già sondato il regista dell'Inter, ora dovrà trovare un accordo col club ... Si legge su fcinter1908.it

Calhanoglu-Galatasaray, l’annuncio in diretta: aggiornamento a sorpresa - Nelle ultime ore, dalla Turchia, si è parlato con insistenza di un possibile ... Lo riporta spaziointer.it

Calha piace al Galatasaray, l'Inter lo valuta 40 milioni. E se parte, c'è già un nome nel mirino - Pensieri sparsi a Los Angeles, sotto la scritta Hollywood: se il regista lasciasse la sedia sguarnita chi resterebbe a dirigere il film a tinte nerazzurre? Scrive informazione.it