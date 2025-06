Calhanoglu al Galatasaray | l’Inter fissa il prezzo e punta forte sul sostituto

L’Inter guarda al futuro con attenzione, tra operazioni di mercato e preparativi per il Mondiale per Club. Tra i nomi caldi c’è Hakan Calhanoglu, che potrebbe vestire la maglia del Galatasaray, mentre i nerazzurri fissano il prezzo e puntano forte su un sostituto di qualità. La strategia è chiara: rafforzare la rosa mantenendo alte le ambizioni. Al momento, come possibili partenti, ci sono per lo più...

L’Inter sta ragionando sulle operazioni da compiere e gran parte dell’attenzione è ora posta su Hakan Calhanoglu: ecco cosa filtra. L’Inter si sta preparando per l’esordio al Mondiale per Club ma sta anche compiendo i diversi ragionamenti in ottica calciomercato. Alcuni profili sono in uscita dalla rosa nerazzurra, altri saranno inseriti per rinforzare lo zoccolo duro della squadra. Al momento, come possibili partenti, ci sono per lo più giocatori come Francesco Acerbi, Yann Bisseck (da cui il club può ricavare un buon tesoretto), Asllani, ma anche Hakan Calhanoglu. Proprio su quest’ultimo sono arrivate novità molto interessanti in merito all’interesse per il suo cartellino da parte del Galatasaray. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calhanoglu al Galatasaray: l’Inter fissa il prezzo e punta forte sul sostituto

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

