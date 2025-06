Caldo record e poi svolta meteo | in arrivo temporali e rischio grandine

temperature raggiungeranno picchi record, ma a partire da lunedì un'improvvisa svolta meteo porterà temporali e rischio grandine. La soleggiata stabilità di questi giorni lascerà spazio a un'ondata di maltempo, scuotendo il Nord Italia. È il momento di prepararsi a un cambio di scenario che promette emozioni e sfide meteorologiche impreviste. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa svolta climatica in arrivo.

Temporali in arrivo sul Nord Italia, domenica instabilità. Mentre l'anticiclone africano continua a dominare la scena, portando temperature elevate su buona parte d'Italia, il Nord si prepara a un cambio di scenario temporaneo. Secondo quanto riportato da 3Bmeteo, nella giornata di domenica le. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Caldo record e poi svolta meteo: in arrivo temporali e rischio grandine

In questa notizia si parla di: arrivo - temporali - caldo - record

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Il caldo intenso (ma non da record) non durerà: in arrivo in Trentino temporali e calo delle temperature. Vai su X

Il caldo intenso (ma non da record) non durerà: in arrivo in Trentino temporali e calo delle temperature. Vai su Facebook

Caldo record e poi svolta meteo: in arrivo temporali e rischio grandine; Temporali in arrivo e caldo fino a 35 gradi: previsioni meteo da incubo per Milano e Lombardia; Temporali in arrivo, afa e caldo fino a 35 gradi: previsioni meteo da incubo per Milano e Lombardia.

Caldo record e poi svolta meteo: in arrivo temporali e rischio grandine - Sabato 14 giugno sarà l’apice dell’ondata di caldo a Como e provincia: temperature fino a 34°C, clima afoso e zero termico oltre i 4200 metri. Segnala quicomo.it

L’Italia nella morsa di Scipione, tra caldo record e temporali in arrivo - L’anticiclone africano Scipione, che da giorni staziona sul Mediterraneo , continua a stringere l’Italia in una morsa di caldo torrido, con temperature che superano abbondantemente i 35 gradi in diver ... Da informazione.it

Caldo record da nord a sud prima di temporali e grandine in arrivo domenica 15 giugno - Il 13 giugno l’Italia affronta un’ondata di caldo africano con temperature fino a 42 °C, seguita da temporali violenti e grandinate domenica pomeriggio, soprattutto al nord e nelle regioni adriatiche. gaeta.it scrive