Caldo e aria insalubre Ozono sforato il limite

L'afa intensa e l'aria insalubre dominano la nostra provincia, con livelli di ozono oltre i limiti di sicurezza e temperature che toccano punte record. Le giornate calde proseguono in tutto il territorio, soprattutto nell’interno, dove il caldo si fa sentire più acuto. I segnali sono chiari: il weekend sarà tra i più caldi dell’anno, mettendo alla prova la resistenza di tutti. È fondamentale quindi prestare attenzione e adottare le giuste precauzioni.

Sono giornate molto calde in tutta la provincia, in particolare nell’interno. Ad Ascoli nel pomeriggio di ieri è stata registrata la temperatura di 19° di minima e ben 34° di massima nelle ore centrali della giornata. Non andrà meglio oggi, con temperature simili, anzi la minima più alta di due gradi in base alle previsioni dell’Aeronautica Militare secondo le quali sarà lunedì la giornata più calda nel capoluogo di provincia con 35° di massima e 22° di minima. Meglio la costa, con temperature massime di 29° domani e 30° lunedì. La tregua arriverà martedì quando è prevista in tutta la provincia pioggia e temperature massime di 26°. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo e aria insalubre. Ozono, sforato il limite

caldo - aria - insalubre - ozono

