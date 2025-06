Caldo e afa non bastano? Arriva la grandine | da domenica Lombardia a rischio temporali

Caldo e afa non bastano più: da domenica, la Lombardia si prepara a un peggioramento con possibili temporali e grandinate. Mentre Milano e provincia godono di giornate calde, l’anticiclone africano “Scipione” sta lasciando il posto a condizioni instabili che potrebbero mettere a rischio la tranquillità dei prossimi giorni. La regione dovrà fare i conti con un aumento dei fenomeni meteorologici intensi, rendendo indispensabile rimanere aggiornati sugli sviluppi. Il cambiamento climatico ci invita a essere sempre pronti ad adattarci.

Milano – La Lombardia si trova attualmente in una fase meteorologica caratterizzata da stabilità atmosferica, ma con un crescente rischio di fenomeni temporaleschi accompagnati da grandinate nei prossimi giorni. Secondo le previsioni meteo, la regione è interessata dall’ anticiclone africano “Scipione” che porta temperature elevate, ma la situazione di alta pressione è destinata a cambiare nelle prossime ore. Rischio di celle temporalesche. Il territorio lombardo sta registrando giornate caratterizzate da bel tempo e caldo in aumento, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime comprese tra 30 e 35 gradi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo e afa non bastano? Arriva la grandine: da domenica Lombardia a rischio temporali

In questa notizia si parla di: rischio - lombardia - caldo - bastano

Temporali, grandine e rischio nubifragi: maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Quando e dove - Inizio settimana soleggiato per Milano e la Lombardia, ma il bel tempo non durerà. Nuvole minacciose si avvicinano, pronti a portare temporali, grandinate e nubifragi, con un calo delle temperature.

Soldi che non bastano, ansia che cresce, legami che si spezzano. La generazione dei 30enni è a un punto di rottura. Conti in rosso. Burnout a 25 anni. Solitudine silenziosa. Nel 2025, milioni di trentenni in Italia e nel mondo vivono un presente insta Vai su Facebook

Caldo e afa non bastano? Arriva la grandine: da domenica Lombardia a rischio temporali; Aria pesante in Lombardia, record di ozono a Saronno e Cormano, rischi per la salute; Rifiuti ed erbacce al Castello di Lombardia, la denuncia dei residenti.

Dalla Lombardia verso mare e montagna con l’incubo code: le strade e gli orari a rischio maxi traffico - Milano, 13 giugno 2025 – Quello del 14 e 15 giugno, complice anche il caldo pienamente estivo di questi giorni, è un weekend ormai dal sapore vacanziero, che porte con sé anche un aumento del traffico ... Lo riporta ilgiorno.it

Rimane il caldo record, ma arrivano i temporali: le previsioni meteo in Lombardia di sabato 14 giugno - Mattina tranquilla, pomeriggio a rischio fenomeni intensi sui rilievi. Da ilgiorno.it

Previsioni meteo, allerta al Nord con rischio alluvioni lampo, caldo africano al Centro-Sud - Le supercelle rappresentano uno dei pericoli maggiori in Italia tra la fine della primavera e l’estate in quanto le nubi raggiungono altezze estreme fino a 12 km (limite della troposfera) e presentano ... Lo riporta repubblica.it