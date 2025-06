Caldo appello dalla maggioranza | Più sconti nelle piscine comunali

Mentre l’anticiclone africano infiamma le nostre giornate e le piscine comunali si preparano ad accogliere i nuotatori in cerca di sollievo, la maggioranza lancia un appello: sconti straordinari per rendere accessibili a tutti momenti di frescura e relax. Per affrontare questa ondata di calore senza precedenti, è essenziale adottare un piano tariffario che risponda alle esigenze di cittadini e famiglie. È il momento di agire: un’estate più serena e fresca ci aspetta se uniamo le forze.

"Per un caldo straordinario serve un piano tariffario per l’ingresso nelle piscine straordinario ". Lo slogan riecheggia l’antico detto sui mali estremi, e infatti stiamo entrando nel primo weekend “africano”, nel senso dell’anticiclone, dell’estate 2025, già nel guado di un’ondata di calore combinata, da domani, al rischio di forti temporali che potrebbero concedere una tregua non abbastanza lunga da arrivare al prossimo fine settimana. Così a Palazzo Marino si chiede di correre ai ripari praticando una scontistica forte sull’ingresso alle piscine comunali. A domandarlo non è l’opposizione, ma un gruppo di consiglieri comunali del centrosinistra presidenti delle commissioni pertinenti: Angelica Vasile (Sport), Alessandro Giungi (Olimpiadi) e Simonetta D’Amico (Bilancio) del Pd, partito di maggioranza relativa in Comune, insieme ai colleghi ambientalisti Enrico Fedrighini (Affari istituzionali, del Gruppo Misto) e Carlo Monguzzi dei Verdi, (Commissione Ambiente). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo, appello dalla maggioranza: "Più sconti nelle piscine comunali"

In questa notizia si parla di: caldo - piscine - appello - maggioranza

Caldo, appello dalla maggioranza: Più sconti nelle piscine comunali; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia.

Caldo, appello dalla maggioranza: "Più sconti nelle piscine comunali" - "Per un caldo straordinario serve un piano tariffario per l’ingresso nelle piscine straordinario". Riporta ilgiorno.it

Gran caldo a Milano, la proposta: "Sconti immediati per l'ingresso in piscina" - L'idea di alcuni consiglieri comunali di maggioranza, che lunedì presenteranno una proposta ma, intanto, chiedono subito sconti fin da questo weekend ... Secondo milanotoday.it

Nella morsa del caldo. L’appello del Comune. Unità di strada in azione per vigilare sulle piazze - Contro il caldo torrido che da qualche giorno si è impossessato della nostra provincia, il Comune ha messo in campo una vera e propria task force. Secondo lanazione.it