Caldo a Treviso | quasi 1,5 gradi in più in dieci anni | Stop al consumo di suolo

In un’Italia che si riscalda, Treviso segna quasi 15°C a novembre, sfidando gli stereotipi autunnali. I dati del SCIA dell’Ispra rivelano un trend preoccupante: il climate change sta modificando il nostro clima, e con esso, le nostre vite. È ora di agire per fermare il consumo di suolo e preservare l’ambiente. La nostra terra ha bisogno di attenzione e responsabilità: il futuro dipende dalle scelte di oggi.

Sul sito del Sistema nazionale per l’elaborazione e la diffusione di dati climatici (SCIA) curato dall’Ispra sono consultabili i dati relativi alle temperature medie annue registrate negli ultimi decenni da tutte le stazioni meteorologiche italiane, tra cui quella di Treviso Sant’Angelo. Gli. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Caldo a Treviso: quasi 1,5 gradi in più in dieci anni: «Stop al consumo di suolo»

In questa notizia si parla di: treviso - caldo - quasi - gradi

Buonasera a tutti. Scoppia il grande caldo sull'Italia. Col trascorrere dei giorni le temperature saranno in graduale, inesorabile rialzo. Assenza di fenomeni significativi. ? Qualche nube sulle Alpi di confine. Scopri il tempo della tua località! https://app.m Vai su Facebook

Caldo a Treviso: quasi 1,5 gradi in più in dieci anni: «Stop al consumo di suolo»; Clima, la Marca si scalda: un grado in più in 10 anni. Malori in aumento e boom di temporali violenti; Meteo, weekend estivo Poi tornano temporali e grandine su tutta la Penisola.

Clima, la Marca si scalda: un grado in più in 10 anni. Malori in aumento e boom di temporali violenti - Negli ultimi dieci anni la temperatura è aumentata con picchi fino a quasi 1 grado rispetto alla media calcolata tra il 2006 e il ... Si legge su ilgazzettino.it

Caldo torrido con picchi a 35 gradi nel weekend ma attenzione ai temporali estivi intensi. Le previsioni - L'anticiclone africano è in rinforzo su Veneto, Friuli e Trentino con un picco di temperature che raggiungeranno i 35 gradi nel weekend. Lo riporta ilgazzettino.it

Arriva il caldo rovente in Italia: punte di 42 gradi al sud. Le previsioni giorno per giorno - Scatta l'allerta caldo in tutta Italia: una nuova ondata di calore porterà i termometri a valori anomali per il periodo nei prossimi giorni. Scrive ilmattino.it