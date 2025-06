Calciomercato Udinese si cerca il sostituto di Lucca Occhi su Catamo dello Sporting Le cifre dell’accordo

L'Udinese si prepara a rinforzare il suo attacco, cercando un sostituto all’altezza di Lucca ormai vicino alla partenza. Tra i nomi sul tavolo, spicca quello di Geny Catamo dello Sporting, un talento mozambicano classe 2001 che potrebbe arrivare con un accordo che fa già parlare di sé. Ma quali sono le cifre di questa trattativa? Scopriamolo insieme.

Con Lorenzo Lucca sempre più vicino all’addio, l’Udinese si muove con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il nome caldo è quello di Geny Catamo, esterno offensivo classe 2001, nazionale del Mozambico e attualmente in forza allo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, si cerca il sostituto di Lucca. Occhi su Catamo dello Sporting. Le cifre dell’accordo

