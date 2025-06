Calciomercato Serie D | San Donato Tavarnelle e Scandicci in azione novità in Eccellenza

Il calciomercato della Serie D si anima con novità e voci di mercato che tengono con il fiato sospeso appassionati e tifosi. San Donato Tavarnelle e Scandicci sono già attivi, pronti a rinforzare le proprie fila per la nuova stagione, con annunci e trattative che potrebbero arrivare entro fine mese. Restate sintonizzati, perché in questa fase tutto può ancora succedere, e le sorprese non mancheranno.

Diverse squadre stanno già muovendo le loro pedine per costruire organici competitivi, i cui annunci sono attesi probabilmente a fine mese. Serie D. Il San Donato Tavarnelle, al lavoro per riconfermare gran parte del gruppo. I ‘rumors’ segnalano un possibile interessamento dei gialloblù per il difensore Matteo Morelli (03). Allo Scandicci ci sono alcune trattative in corso per il centrocampista Niccolò Bigica (01), corteggiato anche dal San Donato Tavarnelle. Si seguono anche il giovane Niccolò Bertelli (07) dell’Affrico e il centrocampista Giacomo Tacconi, ex Sangiovannese e Scandicci, quest’anno al Crema. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Serie D: San Donato Tavarnelle e Scandicci in azione, novità in Eccellenza

