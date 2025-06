Calciomercato PSG accordo raggiunto con Zabarnyi! Il club inglese crolla e abbassa il prezzo | i retroscena dell’affare

Il calciomercato del PSG si infiamma: un accordo con Zabarnyi sembra ormai imminente, facendo crollare il prezzo dell’inglese e svelando retroscena esclusivi. Il Paris Saint-Germain punta forte sul difensore, mentre il club rivale ridimensiona le proprie pretese. Scopriamo insieme i dettagli di questa trattativa che potrebbe rivoluzionare la retroguardia parigina e cambiare gli equilibri di mercato.

Calciomercato PSG, c’è l’accordo con Zabarnyi! Il club inglese crolla e abbassa quindi il prezzo per lui: i retroscena e le ultimissime Il Paris Saint-Germain accelera per rinforzare la propria difesa e sembra aver individuato l’obiettivo principale per il reparto arretrato: Illia Zabarnyi. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il club parigino avrebbe già . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato PSG, accordo raggiunto con Zabarnyi! Il club inglese crolla e abbassa il prezzo: i retroscena dell’affare

In questa notizia si parla di: calciomercato - accordo - zabarnyi - club

Calciomercato Milan, accordo City-Reijnders: pronta l’offerta. I dettagli - Dalla Svizzera arrivano conferme: il Milan e il Manchester City sono vicini a un accordo per Tijjani Reijnders.

PSG, stretta finale per Zabarnyi: accordo entro 48 ore o niente Mondiale per club; CALCIOMERCATO - Juventus, accordo per il rinnovo di Tudor. Musah a un passo dal Napoli. Arsenal...; CALCIOMERCATO - Il Bayern punta Nico Williams. Juventus, accordo per il rinnovo di Tudor. Musah a un....