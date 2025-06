Calciomercato Prima Categoria | AM Aglianese protagonista con nuovi arrivi e conferme

Il calciomercato della Prima Categoria si infiamma grazie all’AM Aglianese, protagonista assoluta di un mercato scoppiettante. Con nuove acquisizioni e conferme di spessore, la squadra si prepara a sfidare la stagione con rinnovato entusiasmo. L’arrivo del giovane centrocampista Griseld Bashkimi e le riconferme di portiere e difensore rafforzano il progetto tecnico. E mentre alcuni giocatori potrebbero lasciare, l’ambizione è chiara: puntare in alto e scrivere un nuovo capitolo di successo.

Mercato scoppiettante per l' AM Aglianese, al momento la più attiva in Prima categoria. Solo nelle scorse ore, la dirigenza ha annunciato l'arrivo del centrocampista diciannovenne Griseld Bashkimi (che nell'ultima annata ha vestito la casacca dei pratesi del Viaccia, in Promozione) e le conferme del portiere Tommaso Allori e del difensore Niccolò Bellini. Dovrebbe invece lasciare il gruppo Matteo Nania, arrivato ad inizio anno per rimpolpare la rosa. Sta prendendo forma anche l' Atletico Casini Spedalino del nuovo tecnico Filippo Ermini: il club ha fatto sapere di aver confermato anche per la prossima stagione il difensore Matteo Guidotti e gli attaccanti Matteo Brunetti e Jacopo Nardi.

