Calciomercato Pisa da papà Diego al figlio Giovanni! Si prova il colpo Simeone per Gilardino

Il calciomercato del Pisa si anima con un colpo da maestro: da papà Diego a Giovanni, il club toscano tenta di assicurarsi l’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone. Un interesse che potrebbe rivoluzionare le sorti della squadra, portando esperienza e classe in attacco. La sfida tra sogno e realtà è appena iniziata: sarà questa la mossa vincente per il Pisa nella prossima stagione? Solo il tempo rivelerà il risultato.

Il calciomercato del Pisa si infiamma con una suggestione affascinante: Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, sarebbe finito nel mirino della società toscana in vista della prossima stagione in Serie A. A riportare l’indiscrezione è Sky Sport, che evidenzia anche il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, da papà Diego al figlio Giovanni! Si prova il colpo Simeone per Gilardino

In questa notizia si parla di: calciomercato - pisa - giovanni - simeone

